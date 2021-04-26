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صالح جمعة يفجر مفاجأة: رمضان صبحي أخطأ واعرف جيدًا ما حدث

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صالح جمعة
 
الإثنين، 26-04-2021 11:44 ص المصريون

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليو باترا، عن إمكانية انتقاله إلي نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي أخطأ بالانتقال إلى نادي بيراميدز.
وقال صالح عبر قناة أم بي سي مصر،: "لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعبًا فى الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً فى النادى، وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه".
وتحدث صالح جمعة عن الانتقال إلى الزمالك، قائلا: "مستحيل، نعم أخي يلعب هناك ولكن في الملعب أنا لا أعرفه نهائيًا".
وأوضح: "الزمالك فاوضني كثيرًا، ذلك حدث أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية أثناء تواجد مرتضى منصور وكنت قريبًا من الانتقال بالفعل، لكن حاليًا لا يوجد سوى أحاديث شفهية".
 

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