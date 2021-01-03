صادم.. يستيقظ من النوم فيجد بجواره شخص آخر ينام مع زوجته!

الأحد، 03-01-2021
01:11 م
المصريون
في واقعة صادمة وتفاصيل تقشعر لها الأبدان، اعتادت زوج
ة
على خيانة زوج
ها مع عشيق
ها بجواره على فراش الزوج
ية، بعدما تدس له عقاقير مخدرة في
الشراب.
وفي ذات يوم استيقظ الزوج
ليصدم بمنظر لا يتحمله أحد، إذ
وجد زوج
ةه تخونه بجواره على الفراش مع عشيق
ها.
الواقعة كشفها الزوج
المغربي، في مدينة الناظور، بعدما كشف
تفاصيل تعرضه للخيانة
من طرف زوج
ةه وبشكل مستمر دام مدة طويلة.
يقول الزوج
: أنها كانت تعمل على دس مادة مخدرة في طعامه وشرابه
ليغيب عن الوعي، فتقوم هي باستقدام خليلها إلى منزل الزوج
ية.
وأضاف أنه استفاق ذات ليلة في حالة وهن شديدة ليجد زوج
ةه
تمارس الجنس على فراشهما مع عشيق
ها، ليقوم بعدها بمواجهتها، حيث اعترفت له بالحقيقة،
وفرت إلى وجهة مجهولة قبل أن يتم اعتقالها من طرف رجال الأمن، بعدما تأكدت من عزمه
تقديم شكاية ضدها.
وختم الزوج
حديثه، الذي تناقلته صفحات مواقع التواصل
الاجتماعي، أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير بسبب تأثير تلك العقاقير المخدرة التي
كانت تدسها له زوج
ةه قبل انكشاف أمرها.