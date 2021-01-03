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صادم.. يستيقظ من النوم فيجد بجواره شخص آخر ينام مع زوجته!

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أرشيفية
 
الأحد، 03-01-2021 01:11 م المصريون

في واقعة صادمة وتفاصيل تقشعر لها الأبدان، اعتادت زوجة على خيانة زوجها مع عشيقها بجواره على فراش الزوجية، بعدما تدس له عقاقير مخدرة في الشراب.
وفي ذات يوم استيقظ الزوج ليصدم بمنظر لا يتحمله أحد، إذ وجد زوجةه تخونه بجواره على الفراش مع عشيقها.
الواقعة كشفها الزوج المغربي، في مدينة الناظور، بعدما كشف تفاصيل تعرضه للخيانة من طرف زوجةه وبشكل مستمر دام مدة طويلة.
يقول الزوج: أنها كانت تعمل على دس مادة مخدرة في طعامه وشرابه ليغيب عن الوعي، فتقوم هي باستقدام خليلها إلى منزل الزوجية.
وأضاف أنه استفاق ذات ليلة في حالة وهن شديدة ليجد زوجةه تمارس الجنس على فراشهما مع عشيقها، ليقوم بعدها بمواجهتها، حيث اعترفت له بالحقيقة، وفرت إلى وجهة مجهولة قبل أن يتم اعتقالها من طرف رجال الأمن، بعدما تأكدت من عزمه تقديم شكاية ضدها.
وختم الزوج حديثه، الذي تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير بسبب تأثير تلك العقاقير المخدرة التي كانت تدسها له زوجةه قبل انكشاف أمرها.

 

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