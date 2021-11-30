صادم.. وفاة عروس بعد عقد قرانها داخل المسجد (صور)

الثلاثاء، 30-11-2021
12:15 م
لم تكتمل الفرحة وتحول الاحتفال إلى حزن وصدمة، بعد رحيل العروس عقب عقد
قرانها، وقبل توجهها إلى منزل الزوجية، حيث شعرت بآلام في المعدة توفيت على إثرها.
وفي التفاصيل، فارقت عروس في نيجيريا الحياة قبل لحظات من ذهابها إلى منزل
الزوجية، من شدة ألم المعدة، مما ترك عائلتها في حزن عميق.
وبدلًا من زفافها بالفستان الأبيض إلى عريسها، زين الكفن جسد العروس
«هاناتو يحيى» بعد لحظات من عقد قران
ها في أحد المساجد بـ نيجيريا.
فحينما همت العروس بمغادرة منزل عائلتها للذهاب مع عريسها، صرخت فجأة من
ألم المعدة، ونقلوها إلى المستشفى في الحال بحسب صحيفة ليجيت.
لم تشكو العروس من أية أمراض مزمنة وفقا لعائلتها، فقد عالجها الأطباء من
قرحة المعدة منذ فترة وتفاقم الأمر في يوم الزفاف.