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صادم.. مواطنة تكشف تفاصيل تجسس شركة كاميرات عليها

يييييييييييي
أرشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 03:08 م إيمان هاني
حذرت سيدة تدعى "مى"، مواطنة تقدمت ببلاغ عن شركة كاميرات غير موثوقة، من تركيب كاميرات مراقبة بالمنازل من شركات غير موثوق فيها، قائلة :" إنها دائمة السفر و التنقل، وأرادت تركيب كاميرات داخلية وخارجية خلال شهر يناير الماضى، وعقب ذلك، وردت لها عدة مكالمات من أشخاص يعلمون على أبتزازها وتهديدها حال عدم دفع مبالغ مالية لهم سوف يقومون بنشر صور لها وهى بداخل منزلها".

وأضاف "مى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بأنها لم تكن تتخيل أن الكاميرات التي قامت بتركيبها بها أجهزة تنصت واختراق للهواتف المحمولة.
وتابعت:" كانوا يتجسسون على من خلال الكاميرات وهددونى بنشر صورى داخل المنزل على شبكة الإنترنت".
وواصلت :" بأنها اكتشفت تفاصيل الواقعة عندما هاتفها الجانى وقال لها أنه محترف في هذا العمل وابتزاز المواطنين، معقبة  :"قال لى أنت لست أول ضحية لى وأنا بشتغل على الموضوع ده..هو محترف كونه وضع الأجهزة داخل الكاميرات بشكل احترافى كما أنه قام باختراق هاتفى الخاص خلال تنزيل برنامج الكاميرات عليه".
وأكدت "مى"، أنها عقب تهديدها بالخطف ونجلها ما لم تقوم بدفع الأموال التي طلبوها، قامت بتحرير محضرًا رسميًا في الجهات المعنية.

 

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