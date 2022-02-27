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صادم.. مصرع فتاة أثناء رفع الأثقال داخل صالة جيم وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

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الأحد، 27-02-2022 09:40 ص

لقيت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا، مصرعها داخل صالة جيم أثناء محالة رفع الأثقال.
ورصدت كاميرا مراقبة محاولة السيدة رفع حديد يبلغ وزنه 400 رطل في صالة ألعاب رياضية في مكسيكو سيتي، لكنها لم تستطع وسقطت على رأسها حتى فقدت الحياة.
وكانت الضحية ، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية، تتدرب في نادي فيتنس سبورت عندما وقعت وهي تحاول رفع الأثقال، وقد سحق الحديد رقبتها بينما كانت ابنتها ورجل آخر ينظران إليها بصدمة.
ويُظهر فيديو المراقبة الذي تم التقاطه داخل صالة التدريب المرأة تقع تحت عصا "بكرة الحديد"، والذي يبدو أنه يحتوي على أربع لوحات على الأقل في كل طرف.
وعلى الفور بدأت المرأة تنزف من رأسها، وسط ذهول الجميع. وعند وصولهم وجد المسعفون من الصليب الأحمر المرأة أنها بدون علامات حيوية وأعلنوا وفاتها في مكان الحادث.
وبدأت السلطات في مكسيكو سيتي تحقيقا في الحادث.

 

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