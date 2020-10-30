صادم.. لهذا السبب رفض ابن وفاء عامر التمثيل معها

الجمعة، 30-10-2020
10:46 م
المصريون
كشفت الفنانة وفاء عامر
أثناء حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة
مع إبنها
عمر محمد فوزي
، إنه لا يريد أن يمثل معها ويرفض أي عروض لأعمال مشتركه معها.
وأوضح إبنها (عمر محمد فوزي
) أثناء لقاؤه بالإعلامية لميس الحديدي، إنه
يعشق التمثيل كثيراً، ولكنه رافض أن يدخل الفن من بوابة والده المنتج محمد فوزي و
والدته الفنانة وفاء عامر
، وأردف: "أريد أن ابدأ من الصفر بدون مساعدة منهم
لي، وأحب ان اجتهد وأصل للحلم الذي اريده بنفسي".
يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة
تقام في
الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.