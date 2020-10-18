صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة إلقاء سيدة طفليها في النهر
الأم القاتلة
الأحد، 18-10-202003:01 ممحمد فضل
اهتز الرأي
العام في العراق، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، بعد انتشار
فيديو وثقته كاميرات المراقبة على جسر الإئمة في بغداد، لأم عراقية تقوم بالتخلص
من طفليها بإلقائهما في نهر دجلة.
وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع الفيديو الذي يبدو إنه تم تصويره مساء الجمعة، حيث
قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين
البريئين.
وقال ناشطون إن
مكان الحادثة ”جسر الإئمة“ الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين
لنهر دجلة في بغداد.
وقالت وسائل
إعلام محلية مساء السبت، إن قوات الأمن استطاعت إلقاء القبض على الأم الجانية، كما
استطاعت فرق البحث والإنقاذ انتشال جثتي الطفلين.
وبعد التحقيق مع
المتهمة، قالت إنها أقدمت على فعلتها نتيجة خلافات مع طليقها.