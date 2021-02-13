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صادم.. كاميرا مراقبة توثق أغرب سطو مسلح على محل بالسعودية

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سطو
 
السبت، 13-02-2021 11:36 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم وثقته كاميرا مراقبة داخل أحد محلات الهواتف المحمولة في ضاحية لبن بالمملكة العربية السعودية، للحظة اقتحام شابين مسلحين للمحل وسرقته.
وتصدر هاشتاج "سطو محل اتصالات بضاحية لبن"، تريند موقع التواصل تويتر في المملكة ، وأظهر الفيديو المتداول لحظة هجوم شابين على محل اتصالات لسرقته ، وكان أحدهما يمسك ساطوراً والآخر يحمل مسدساً.
وبين الفيديو هروب الشخص الذي يعمل في المحل وخلفه الشخص الذي يحمل السلاح، فيما قام اللص الآخر بالتوجه نحو مكتب العامل لسرقة ما فيه.
كما ظهر في الفيديو صوت العامل وهو يصرخ من الألم ويقول “آه” بصوت عالٍ وكأنه يُضرب بشكل عنيف من اللص الذي تبعه، فيما كان يقوم الآخر بالسرقة.
 

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