صادم/ فنانة شهيرة تنسحب من لقاء إعلامي بسبب عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو ودينا
الأحد، 13-12-202005:26 مالمصريون
انفعلت الفنانة إيمان العاصي، على مذيعة استضافتها خلال
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب سؤالها عن خلافات عمرو دياب ودينا الشربيني،
حيث بد منزعجة من سؤال المراسلة قبل أن تنسحب من اللقاء.
وانفعلت العاصي خلال مقابلة مصورة أجريت معها على هامش مهرجان
القاهرة السّينمائي في دورته الـ 42 الذي اختتم أخيراً، على المراسلة وسارعت إلى الانسحاب
من أمام الكاميرا عندما سئلت عن رأيها في الخلاف الدائر بين الثنائي الأشهر على الساحة
العربية.
وقالت الفنانة المصرية قبل انسحابها وعلامات الاستياء واضحة
على وجهها: “لا علاقة لي بأحد.. نحن في مهرجان سينمائي، أفضل الحديث عن المهرجان لا
الحديث عن خصوصيات الآخرين”.
وقبلها سألتها المذيعة عن رأيها فيما قاله محمد حفظي رئيس المهرجان عن
الفنان تامر حسني بأنه يسير على خطى "العندليب" عبدالحليم حافظ، وهو ما
جعل إيمان العاصي تستغرب من السؤال وتقول لها: روحي اسألي محمد حفظي عن رأيه هو
لكن تامر نجم كبير بالفعل".