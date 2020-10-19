صادم..عمرو اديب يعلن عن كارثة بشأن مقاطعة المنتجات التركية

عمرو اديب

كشف الإعلامي عمرو اديب عن تصريح خطير لأحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والذي كان احمد تلاميذ يوسف القرضاوي.

واعلن اديب ان الريسوني صرح إن محاربة الأقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام ودعم الاقتصاد التركي يعادل أجره عمرة".

وسخر " عمرو اديب" خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قنوات "ام بي سي مصر" قائلا: "خلاص بلاش نعمل عمرة ونشترى لبنة تركى أو نشرب قهوة تركي كل يوم الصبح".

وأكد إن جماعة الإخوان أصيبوا بالجنون نتيجة حملة المقاطعة ضد تركيا وتابع ساخرا: "يا نهار أسود يعنى لو ما أكلتش اللبنة التركي أو السجق التركي تبقى مرتد، يعني انت كمسلم ما تضايقش نفسك ولا تطلع عمرة ولا تحجز في شركة سياحة انت تشترى لبنة تركى أو قهوة تركى تبقى عملت عمرة كل صبح، هل وصلت البجاحة والنفاق إلى حد هابط بهذا الشكل".