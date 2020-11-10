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صادم.. طبيب : الموجة الثانية لكورونا بدأت

كورونا الإمارات
كورونا
 
الثلاثاء، 10-11-2020 01:27 م إيمان هاني
أكد الدكتور يسرى عقل، أستاذ أمراض الصدر والحساسية، ارتفاع في الإصابات بين أفراد الأسرة الواحدة في الموجة الثانية لكورونا ، رغم ارتفاع نسب التعافي من الفيروس.

وقال "عقل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الموجة الثانية بدأت بالفعل، وحجم انتشارها سيكون أكبر، مشددًا على ضرورة اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.


 

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