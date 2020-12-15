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صادم.. طالبة بكلية الطب تقتل أمها وتنتزع قلبها (صور)

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الفتاة المتهمة
 
الثلاثاء، 15-12-2020 07:13 م محمد فضل

في جريمة من أبشع الجرائم التي يمكن أن تحدث، أقدمت طالبة بكلية الطب عمرها 21 عامًا على قتل أمها وانتزاع أجزاء منها وهي على قيد الحياة.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اعتقلت طالبة جامعية للاشتباه في قتل والدتها بقطع قلبها وأعضاء أخرى بينما كانت لا تزال على قيد الحياة، وقيل إن المشتبهة بها، وهي طالبة طب، اقتلعت رئتيها وأمعاءها بسكين مطبخ.
وقالت الصحيفة إن المتهمة "آنا ليكوفيتش"، 21 عامًا، من مولدوفا، استحممت بهدوء وذهبت لمقابلة صديقها بعد قتل أمها وتمزيقها.
وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، نقلًا عن الشرطة، أن الطالبة المتهمة، "يشتبه في ارتكابها جريمة مروعة".
يزعم أن المتهمة طعنت والدتها براسكوفيا ليكوفيتش، 40 عامًا، في البداية، والتي ظلت على قيد الحياة.
وبحسب ما ورد طعنت والدتها بسكين ثم قطعت قلبها وهي على قيد الحياة.


 

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