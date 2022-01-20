صادم.. شاهد ماذا فعلت موجة البرد في الإبل السعودية

الخميس، 20-01-2022
01:45 م
وثق مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ماذا حدث للإبل بسبب
تأثير موجة البرد
الشديد الحالية في المملكة العربية السعودية
.
وأظهر المقطع، الذي نشرته "أخبار الوطن" السعودية
، عبر
"تويتر"، "تجمد الدموع
في عيون الإبل
في مدينة طريف بعد تدني
الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في الآونة الأخيرة".
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في السعودية
أعلن الثلاثاء الماضي، أن
محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر،
متوقعة استمرار موجة البرد
على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع.