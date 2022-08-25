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صادم.. شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل مسجد بشبرا الخيمة

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صادم.. شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل مسجد بشبرا الخيمة

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كاميرا مراقبة
Native
Teads
الخميس، 25-08-2022 10:32 ص
وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد المساجد، لحظة قيام لص بسرقه هاتف محمول أحمد المصلين، بمنطقة شبرا الخيمة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته الكاميرات، دخول شاب يرتدى تيشرت وبنطلون جينز إلى المسجد، حيث انتظر سجود المصلين وسرق هاتف مواطن أثناء سجوده ثم فر مسرعا من المسجد.

وقال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت بمسجد أبو الهنا بمنطقة شبرا الخيمة ثان ، أثناء أداء صلاة الظهر.

وأضاف شاهد العيان، أن المسجد حدثت به عدة وقائع سرقات قبل ذلك، مما اضطر القائمين عليه لتركيب كاميرات مراقبة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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