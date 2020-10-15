الخميس، 15-10-2020
12:29 م
إيمان هاني
أكد الدكتور أشرف عقبة
، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة
عين شمس، أن استخدام الهاتف المحمول الخاص بك من قبل أي شخص آخر أمر خاطئ تمامًا،
لأنه يعتبر ضمن الأدوات الشخصية الخاصة، وقد يؤدي إلى أنتشار فيروس كورونا
.
وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل
الإبراشي
، ببرنامج "التاسعة"،
المذاع على الفضائية "الأولى المصرية"، قائلا :" الموبيل أقرب شيء
ملازم لنفس أي مصاب بفيروس كورونا
، ولذلك ينقل العدوى إذا استخدمه أي شخص خلفه.
وشدد رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، على ضرورة
تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام موبيل أي شخص آخر، لأنه قد يؤدي إلى نقل
العدوى.