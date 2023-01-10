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صادم.. تخلع زوجها بعد 3 شهور زواج بسبب ما فعله مع أمه

elbashayer-2021-08-31_149102
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 10-01-2023 10:35 ص

 

تقدمت "رقية. م"، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها "محمود. ك" بعد 3 شهور زواج فقط، مبررة طلبها "طرد أمه من على العشاء.. ملوش خير في أمه".

 

قالت "راقية" في دعواها رقم 194 لسنة 2021 إنها تعرَّفت على زوجها، صاحب محلات لبيع مستلزمات التجميل، أثناء تواجدها بالمحل لشراء بعض المستلزمات "نشأت بيننا علاقة عاطفية تقدم بعدها لخطبتي فوافقت وانتقلنا سريعًا لعش الزوجية".

 

أضافت: "زوجي جعلني أعيش أجمل أيام حياتي في الشهر الأول من الزواج، فعاملته بأفضل معاملة، لكني وجدته يعامل أمه بطريقة غير لائقة بعد وفاة والده، يجعلها تبكى يوميا".

 

وتابعت: "ظل الوضع بيننا في مشادات حتى توقف عقلي عن التفكير ولم تتوقف عيني عن البكاء بعدما لاحظت زوجي لا يريد الجلوس مع أمه على السفرة لتناول الطعام.. بيقرف من ريحتها".

 

اختتمت الزوجة دعواها بأن زوجها استمر في قسوته على والدته "فطردها من على العشاء" دون مراعاة مشاعرها، فنشبت بيننا مشاجرة طلبت على أثرها الطلاق لكنه رفض، تركته لشهور عديدة ونقلت إقامتي لمنزل أهلي، بعدها اتخذت قرارًا برفع دعوى خلع ضده ولا تزال منظورة حتى الآن.

 

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