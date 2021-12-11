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صادم.. ابنة فنان شهير تعلن «مثليتها» بصورة عارية تمامًا رفقة صديقتها

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السبت، 11-12-2021 10:25 ص

أحدثت ابنة فنان شهير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة عارية لها رفقة صديقتها تعلن فيها مثليتها الجنسية.
ونشرت ابنة النجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون، باريس جاكسون، صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت ضجة واسعة بين المتابعين.
وظهرت باريس وهي عارية تماماً، من دون حتى محاولة لتغطية المناطق الحساسة من جسمها.
وكتبت على الصورة: "أستحم بالحب، النقاوة والأخوة"، كما أغلقت خاصية التعليقات على الصورة، منعاً لقراءة أي كلمات مسيئة من المتابعين.
والملفت في الأمر، ظهور إمرأة أخرى عارية إلى جانبها، ما دفع المتابعين لاعتبار أنها إعلان لمثليتها الجنسية.


 

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