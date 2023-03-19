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صادمة بدون شَعر.. تسريب صورة روجينا من كواليس "ستهم" تثير أزمة

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روجينا
Native
Teads
الأحد، 19-03-2023 01:48 م

أثارت صورة مُسرَّبة للفنانة روجينا من كواليس مسلسل "ستهم"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، أزمة فنية.
وأعرب رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل "ستهم" عن استيائه الشديد بعد تسريب صورة ظهرت فيها روجينا حليقة الرأس، قائلاً إنها حرقت مفاجأة من مفاجآت العمل.

وقال رؤوف عبدالعزيز، في بيان، إنه سوف يحاسب المتسبب عن تسريب الصورة، والمرجح أنه أحد الفنانين الكومبارس المشاركين في العمل.
وأشار إلى أنه حاول خلال الفترة الماضية فرض السرية التامة على تفاصيل العمل، خصوصاً مع تسريب الفكرة الرئيسية، وهي سيدة ترتدي ثوب الرجال من أجل لقمة العيش، في أثناء التحضيرات الأولية للمسلسل، لافتاً إلى استخدام الفكرة في أحد الأعمال.
ولفت إلى أن هذا الأمر يتنافى مع الأمانة المهنية، ويؤثر سلباً على صناعة الفن بشكلٍ عام وليس المسلسل فحسب.

وأكد أن "ستهم" يحمل العديد من المفاجآت، معرباً عن آماله أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان 2023.

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبدالحافظ، إبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

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