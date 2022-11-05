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صاحب واقعة الطرد من «كشري التحرير» يعتذر عن حضور قمة المناخ

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عامل النظافة
Native
Teads
السبت، 05-11-2022 10:18 ص


ردت الإعلامية والسيناريست غدير أبو خزيم، على الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له، بعد تداول أنباء "خطوبتها" على محمد عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من مطعم كشري، إثر نشرها صورة تجمعهما، ظهر فيها ممسكا يدها.
وأكدت " أبوخزيم" في إطار ردها على أنباء خطبتها بعد ظهوره ممسكًا يدها، إن محمد اعتذار عن حضور قمة المناخ معها بعد الانتقادات التي وجهت لهما.
وكتبت غدير عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "كلام الناس تحت رجلي يعليني، أنا مبزعلش من الانتقادات بس الإهانة أنا أرفضها ليا ولأي شخص عنده كرامة، وأي شخص يتجاوز هرفع قضية، كل شخص ياخد لفة على نفسه ويبتدي بإصلاح نفسه وبعدها يعدل على غيره".

وتصدرت أمس أنباء خطبة غدير أبو خزيم من عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد من تداولها عدم تأكيدها أو نفيها من الجانبين.

وشاركت "أبو خزيم" النبأ المتداول عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الفيس كله اتقلب اهدوا شوية، من تواضع لله رفعه"، ثم عادت وأضافت تعليقا: "بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا". وزاد من التشكيك في نبأ الخطبة، أنها لم تنف أو تؤكد الأمر، رغم حرصها على التعليق.

وحرص عدد من متابعي حسابها على موقع فيسبوك، على تكذيب النبأ ووجهوا لها اتهاما بأنها تبحث عن التريند، لعدم نفيها الأمر.

غدير تعرف نفسها عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، أنها "كاتبة" و"ممثلة"، تقدم برنامج عبر قناة "abc" باسم "مع غدير"، عملت سابقا في قنوات "الصحة والجمال" و"قناة الحدث".
 أثارت الجدل بحلقة من برنامجها "مع غدير" بعنوان: "للرجال عادة شهرية مثل النساء"، عام 2016 حررت محضرا بقسم قصر النيل تتهم فيه إحدى شركات الإنتاج الشهيرة بسرقة اسم فيلم كتبته.





 

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