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صاحب ملهى ليلي يمنع بيع الخمور الفرنسية نُصرة للنبي

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أرشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 04:33 م محمد فضل - متابعات
نشر صاحب ملهى ليلي مغربي، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه تضامنه مع حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، مقررًا منع بيع الخمور الفرنسية في الملهى.
وقال الرجل في المقطع: "إخواني المسلمين الأحرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر.. لهذا أنا أتضامن مع المقاطعين ونمنع المشروبات الفرنسية من هذا البار".
وعرض صاحب "البار" في نهاية الفيديو عددًا من نماذج الخمور الفرنسية التي أزالها من قائمة المعروضات، وأكد أنه لن يبيعها وسيكون هناك مقاطعة لتلك المنتجات.
 

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