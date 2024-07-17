شيماء سيف تفاجئ الجميع وتستعرض رشاقتها بملابس رياضية

شاركت الفنانة شيماء سيف فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وهي تستعرض رشاقتها.



وأطلت شيماء سيف على الجمهور بإطلالة رياضية، مرتدية بدلة رياضية باللون الأسود تحمل ماركة Nike، ونسقت معه شيميز جينز لاستكمال أناقتها.

واعتمدت شيماء سيف في ظهورها على تسريحة شعر عفوية، ووضعت البندانه باللون البينك في منتصف الشعر، واستكملت إطلالتها بارتداء حذاء أبيض رياضي.

كشفت الفنانة شيماء سيف، تفاصيل جديدة عن سبب فقدانها 50 كليو جرامًا من وزنها مرة واحدة، مشيرة إلى أنها أصيبت بمشكلة في المفصل والطبيب المعالج لها طلب منها إجراء عملية تغيير مفصل.

وأضافت شيماء سيف، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المُذاع على قناة إم بي سي مصر: "روحت للدكتور بسبب ألم في المفصل، وطلب مني إجراء عملية تغيير مفصل الأمر الذي سبّب لي صدمة ورفضت الموضوع، وذهبت للطبيب الخاص بي وعملت عملية تكميم".



