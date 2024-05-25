السبت، 25-05-2024
09:21 ص
نسمه عبد الوهاب
حلت الفنانة شيماء سيف
ضيفة برنامج "كلام الناس
" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".
وتطرقت "شيماء" عن نجاح عملية تكميم المعدة وعن خسارتها الكثير من الوزن خلال فترة قصيرة، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.
وبسؤالها من قبل ياسمين عز عن أكثر ما يعجبها في الرجل ردت "شيماء": "نزوله الشغل" وسط ضحكات ياسمين عز وشيماء سيف
.
واستكملت "شيماء": "أنا عندي مشكلة مبحبش الراجل اللي معندوش شفايف بخاف منه، وبحب الراجل اللي مش نكدي وأقسم بالله أساس النكد
في البيت ودي إحصائية انا عملاها مع صحباتي هو الراجل والرجالة نكدية وهم أساس النكد
وبقى بوزهم فقري وبقت حاجة لا تطاق، وشوفي أساس أي خناقة هتلاقي الراجل هو اللي بيحب جر الشكل".