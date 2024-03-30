السبت 30 مارس 2024
توقيت مصر 20:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد سامي: لو همسح تاريخي كله مقابل عمل واحد هيكون «جعفر العمدة

حماس والجهاد: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل سينجح المفاوضات

بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

يسرا اللوزي: «ساعات بشتغل عشان الفلوس»

"شيك بـ100 ألف جنيه".. أمير مرتضى يكشف علاقته بكهربا

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

علاء مبارك يرد على تصريحات "كوشنر": "كأن مصر أرض أبوك"

سيدة تنشر فيديو مخل لها مع طفل جارتها بالجيزة والسبب صادم

4 أوقات يُحرم فيها الجماع بين الزوجين.. تعرف عليها

ديوث.. ضبط رجل يعرض زوجته لممارسة الجنس بمقابل مادي

"شيك بـ100 ألف جنيه".. أمير مرتضى يكشف علاقته بكهربا

BB1cbEMU
أمير مرتضى منصور
السبت، 30-03-2024 01:24 م نسمه عبد الوهاب
اكد أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، منح محمود كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، مكافآت مالية من حسابه الشخصي عند تسجيله للأهداف.
وقال أمير في تصريحات عبر قناة النهار: "كنت أحفز كهربا وأعطيه شيك بـ100 ألف جنيه في المباراة، إذا تألق أو أحرز هدفا، وكهربا خسر القضية بسبب فيديو حوار له مع سيف زاهر، قال فيه أن عقده به عامين وجدد عامين".

وأضاف: "كهربا وضع في ظروف صعبة، جعلته يعتمد على نفسه ويلتزم، ليساعد الفريق، لكنني معترض على موضوع غرامة كهربا في شئ، هو دفع المبلغ بالمصري بعد تسوية بين الزمالك والأهلي، وأنا أرى أن هذه حق من حقوق الزمالك، لأن اللاعب عندما هرب كلف النادي أكثر من 2 مليون دولار".


إقرأ ايضا

BB1jMT1m

محمد سامي: لو همسح تاريخي كله مقابل عمل واحد هيكون «جعفر العمدة

BB1kMTtW

حماس والجهاد: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل سينجح المفاوضات

BB1kLFU7

بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

أخبار متعلقة

IMG-20240325-WA0021

مرتضى منصور يهدد بمقاضاة قناة الجزيرة بـ 20 مليار دولار لهذا السبب

BB1jd4Wb

عاجل.. كهربا يكشف مفاجأة بشأن عرض الدوري السعودي

IMG-20240319-WA0019

"حسبي الله ونعم الوكيل". ما سبب هجوم كهربا على مجدي عبدالغني في برنامج رامز جلال؟

images

مرتضى منصور يعرض صور مثيرة لـ رانيا يوسف: الناس هتفطر عليها

IMG-20240304-WA0026

مرتضى منصور: حلمي بكر جالي المكتب يعيط بسبب ضرب زوجته له كشف المحامي مرتضى