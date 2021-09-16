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شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

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شيرين رضا
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الخميس، 16-09-2021 03:25 م

كشفت الفنانة شيرين رضا عن خيانة زوجها لها مع صديقةها المقربة، وذلك خلال حديثها ببرنامج “بصراحة” الذي تقدمه الفنانة يسرا.
وقالت رضا: «اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي، مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ما توجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى».
وأكدت الفنانة أن من خانتها هي أعز صديقاتها، وسألتها الفنانة يسرا “عملتي إية بعد معرفتك بخيانةه”، لترد شيرين: “قررت أني متكلمش معاها مرة تانية، وقطعت معاها الكلام”.
 

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