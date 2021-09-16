شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

الخميس، 16-09-2021
03:25 م
كشفت الفنانة شيرين رضا
عن خيانة زوج
ها لها مع صديقة
ها المقربة، وذلك خلال
حديثها ببرنامج “بصراحة” الذي تقدمه الفنانة يسرا.
وقالت رضا: «اتعرضت للخيانة
مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوج
ي، مش بكلمها
لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ما توجعت من جوزي
عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى».
وأكدت الفنانة أن من خانتها هي أعز صديقاتها، وسألتها الفنانة يسرا “عملتي
إية بعد معرفتك بخيانة
ه”، لترد شيرين: “قررت أني متكلمش معاها مرة تانية، وقطعت
معاها الكلام”.