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شيرين تواصل كشف المفاجآت: «حاولت الانتحار أكثر من مرة وربنا نجاني»

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شيرين
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الأحد، 12-12-2021 09:47 ص
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل جديدة صادمة حول أزمتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة.
وقالت "شيرين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية اللبنانية  "نضال الأحمدية"، :" جربت الانتحار أكثر من مرة .. ربنا ساترها معايا لحد دلوقتي علشان هو عايز كدا .. أنا عملت كل حاجة تخليني أموت.. والله العظيم ربنا لسه مش عايزني دلوقتي".
وأضافت أن معاناتها لا تتلخص فقط في زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وأنها الآن لا تفكر به وأن كل ما يشغلها هو تربية بناتها والعودة إلى جمهورها الذي صبر عليها كثيرا وتحمل غيابها طوال 4 سنوات دون أعمال جديدة .
وكشفت شيرين عن رغبتها في دعم ومساعدة الشعب اللبناني والقيام بعدة أعمال على الجانب الخيري إلا أنها أصبحت "شحاتة " على حد وصفها.
وعلقت على ذلك قائلة : "يا نضال أنا بدي معونة .. الأمم المتحدة بدها تعطيني معونة ".
 

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