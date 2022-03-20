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شيرين تكشف علاقتها بالعريس الذي أثار الجدل معها

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الأحد، 20-03-2022 10:11 ص
كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب علاقتها بالعريس الذي أثار الجدل خلال حفل أحيته أخيراً.
وهنَّأت شيرين العروسين لينا وأحمد، اللذين أعاداها للغناء في حفلات الزفاف بعد تغيب سنوات، مشيرةً إلى أن العريس هو أحد متابعيها منذ سنوات.
وقالت، أمس، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، وربنا يسعدكم، شكراً يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي».
وأضافت: «مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة. شكراً يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة أني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم».

يُذكر أن جدلاً واسعاً أثير حول الحفل الذي غنَّت فيه شيرين عبد الوهاب أول من أمس، بسبب احتفاء العريس الشديد بها، وانتشرت شائعات تفيد بأنه ابن شقيقتها.
 

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