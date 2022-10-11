شيرين تفاجئ الجميع وتعلن التصالح مع حسام حبيب.. ماذا حدث؟ (صورة)

الثلاثاء، 11-10-2022
09:19 ص
فاجأت الفنانة شيرين الجميع، بغعلان تصالحها مع طليقها الفنان حسام حبيب
،
وذلك عبر محاميها، الذي أعلن تنازلها عن القضايا التي رفعتها ضده.
وقال ياسر قنطوش محامي شيرين، في بيان رسمي إن "شيرين عبدالوهاب تكن
كل تقدير واحترام لحسام حبيب
".
وأضاف البيان أنه "حرصًا من الفنانة شيرين عبدالوهاب على استمرار
العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب
كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن
أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن "حبيب قام برد كافة المتعلقات الخاصة بشيرين، وتمت تسوية
جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة"، مؤكدًا أن "ذمة
الفنان أصبحت بريئة تمامًا من أي التزام تجاه طليقته".
وكانت الفنانة شيرين قد أثارت خلال الفترة الماضية حالة من الجدل، بعد
خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب
في شهر يوليو الماضي، الذي وصل إلى تقديم
بلاغات من كلا الطرفين إلى الجهات القضائية .
وفي ذات الشهر، جددت شيرين الجدل بمجموعة تصريحات صادمة أدلت بها لأول مرة
عن طليقها الفنان حسام، وكشفت خلالها تعرضها للضرب خلال فترة الزواج واستيلاء
الأخير على أموالها وسيارتها.