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شيرين تفاجئ الجميع أثناء حفلها في «جامعة مصر»: بيتي اتخرب وبقى عندي 42 سنة

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شيرين
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الأحد، 09-10-2022 10:53 ص

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مساء أمس، السبت.

وغنت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعني" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تاني" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، وانسجمت النجمة في غناء أغنية "كده يا قلبي"، و "حبيته بيني وبين نفسي"، كما غنت من روائع الزمن الجميل اغنية "انت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وطلب أحد حضور الحفل من الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية درامية، قائلا: "ولا، بيتك هيتخرب؟"، فردت "شيرين" ضاحكة: "ما اهو اتخرب خلاص واللي بيجي عليا مبيكسبش".

واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، مع ابنتيها هنا ومريم، وقالت مازحة: "أنا عندي 39 سنة بس، صحيت لقيتهم بيزغرطوا انهاردة عشان عيد ميلادي، صوت وقلت لهم بتزغرطوا على إيه؟، بقى عندى 42 سنة".

وشارك في الحفل الطفل محمد أسامة حيث غنى أغنية:"وانت ماشى فى سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".
 

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