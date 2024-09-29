



اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" معلقة : "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه".

وأضافت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس انت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها".

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

من ناحية أخرى تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى الكويت بعد غياب ، وذلك يوم 28 نوفمير المقبل، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغاني من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني"، بتمنى أنساك، وعسل حياتي"، و"اللي يقابل حبيبي، و مازال على البال، وهنحتفل" ، حيث حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.