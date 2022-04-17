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شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح

17-04-22-678808428
شيرين
Native
Teads
الأحد، 17-04-2022 01:36 م

كشفت الفنانة، شيرين عبد الوهاب، عن تلقيها مكالمة من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.
وفي ردها على سؤال "موقف أثر فيكي بشكل إيجابي؟" من قبل محبيها، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "انستغرام"، قالت شيرين: "مكالمة جاتلي من محمد صلاح كدعم ليا، وحقيقي المكالمة أثرت فيا بشكل إيجابي".
وعن فكرة ارتداء الحجاب قالت: "الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق أولا قبل أي حاجة تانية". أما عن أقرب صديق لها في الوسط الفني فقالت إنها الفنانة منة شلبي.
وكشفت شيرين عبد الوهاب من خلال إجاباتها على أسئلة متابعيها، إنها تتابع خلال شهر رمضان 2022 مسلسل "الاختيار 3"، وممثلها المفضل هو الفنان أحمد زكي، والفنان ياسر جلال.
‎‎وأوضحت شيرين أن أغنية "يا معافر" هي أقرب الأغاني إلى قلبها خلال هذه الفترة.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت أغنية "يا معافر"، الأغنية الدعائية لإعلان بنك مصر، في رمضان 2022.
 

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