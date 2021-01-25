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شيخ الأزهر ينعى عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

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شيخ الأزهر ينعى عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

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عبلة الكحلاوي
 
الإثنين، 25-01-2021 10:16 ص المصريون

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت مساء أمس الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وكتب شيخ الأزهر كلمات مؤثرة في نعي "الحكلاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كاتبًا :" رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها".
وأضاف "الطيب"، :" سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".
 

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