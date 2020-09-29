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شيخ الأزهر ينعى «أمير الإنسانية» الشيخ صباح الأحمد ​

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الشيخ صباح الأحمد يكرم شيخ الأزهر
 
الثلاثاء، 29-09-2020 05:31 م فتحي مجدي

نعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, أمير الكويت الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة علاج استمرت لعدة شهور بالولايات المتحدة.

وقال الأزهر في بيان: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء".

وأكد شيخ الأزهر أن "التاريخ شاهد على أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قائدًا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس ودائم العمل على نهضة بلاده، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فاستحق بجدارة أن يلقب بـ"أمير الإنسانية".

وأشار الأزهر إلى أنه لا يسعه في هذا المُصاب الجلل إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمتين العربية والإسلامية ولدولة الكويت حكومة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسكن المغفور له بإذن الله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

 

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