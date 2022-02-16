الأربعاء 16 فبراير 2022
توقيت مصر 20:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أفضل العملات الرقمية 2022

بالفيديو.. لحظة مأساوية لانهيار عقار 9 طوابق على جرافة الهدم

أكل مشيمة الجنين.. فوائد وأضرار علمية تعرَّفي إليها

كيف تحقق الربح من سناب شات؟ خطوات بسيطة

أيمن يونس يتوعد نجلي مرتضى منصور: «احنا رجالة وهاخد حق أمي»

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

تهز الكويت.. تسريب فيديو مخل لدبلوماسي كويتي يثير ضجة

وفاة طفل جزائري على طريقة الطفل ريان

ADS
 

شيخ الأزهر يطالب الإعلام بإستراتيجية هادفة لبناء المجتمع

1006774_0
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
Native
Teads
الأربعاء، 16-02-2022 02:35 م

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأعرب جبر، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده في نشر صحيح الدين، والتعريف بالإسلام الوسطي وتفنيد شبهات المتطرفين ومجابهة أفكارهم، مؤكدًا أن الأزهر كان وسيظل قلعة العلم والعلماء التي تُصدر المعرفة والثقافة للعالم كله.

من جهته، شدد فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة تبني الإعلام إستراتيجيات هادفة لخدمة المجتمعات وتعزيز القيم والأخلاق و التحلي بالمصداقية وأمانة الكلمة، واحترام وعي الشعوب.
 

إقرأ ايضا

20200102163544240

بالفيديو.. لحظة مأساوية لانهيار عقار 9 طوابق على جرافة الهدم

images

أكل مشيمة الجنين.. فوائد وأضرار علمية تعرَّفي إليها

download

كيف تحقق الربح من سناب شات؟ خطوات بسيطة

أخبار متعلقة

920191714911563310569

«الأزهر» يرد على «تَجَنّي» عمرو أديب: «إعلامي الترفيه»