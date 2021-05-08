شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

السبت، 08-05-2021
10:55 ص
المصريون
قال شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، في تغريدة على
حسابه الرسمي في تويتر: “يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر
دون محرم متى كان آمنا”.
وتابع: “الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا
وجود لبيت الطاعة في الإسلام”.
وأضاف: “لا يحق للولي منع تزويج المرأة
بكفء ترضاه دون سبب
مقبول”.. وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها”.
وأوضح في مقطع فيديو أن : “سفر المرأة
في التراث الفقهي مشروط
عند أغلب الفقهاء بمرافقة الزوج أو المحرم، لأن السفر
في تلك العصور، كان أمرا صادما
للمروءة والشرف، وطعنا في رجولة أفراد الأسرة”. وتابع: نظام الأسفار “تغير في عصرنا
الحديث وتبدلت المخاطر التي كانت تصاحبه إلى ما يشبه الأمان”.
وأكمل: “من حق الزوجة شرعا أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من
ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه”. وأضاف: “لا يخضع هذا النصيب لقسمة الميرات
ولا يرتبط بوفاة الزوج، ولها أن تأخذه قبل أو بعده وفاته لأنه في الحقيقة دين في ذمة
الزوج”.