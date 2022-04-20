شيخ الأزهر: «هذا الأمر سخف ولا يليق»

الأربعاء، 20-04-2022
09:56 ص
نشرت
صفحة جريدة صوت الأزهر عبر فيسبوك، تصريحات فضيلة الدكتور أحمد الطيب
، شيخ الأزهر
الشريف بشأن التضييق على غير المسلمين
في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان.
ويأتي
ذلك بالتزامن مع تهنئة شيخ الأزهر
لقداسة لبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة.
وأكد
الإمام الطيب أن التضييق على غير المسلمين
في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى
الصيام "سخف" لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.
وتساءل
شيخ الأزهر
عن المسلم الذي لا يطيق رؤية زميله المسيحي في العمل يأكل أو يشرب أو
مشاهدة مواطنين مسيحيين في المطاعم في نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار
غير المكلفين في نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضا ويمنع عنهم الطعام
والشراب.