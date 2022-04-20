الأحد 24 أبريل 2022
توقيت مصر 16:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أن حذف الفيديوهات.. أول تعليق من «فاندام» على «رامز موفي ستار»

فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب

علي جمعة يكشف عن مخلوق في القرآن يعجز العقل عن تصوره

السؤال الذي صدم فيفي عبده وكادت تتشاجر مع بسمة وهبة على الهواء بسببه

تطور مفاجئ.. برشلونة يجهز صفقة ضم «صلاح»

«رجل بلا رذيلة».. «الشوباشي»: هذا الرئيس أفضل زعيم بعد عمر بن الخطاب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

أول ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعد خروجه من المستشفى

أغلى فاكهة في مصر.. كيلو التوت البري يصل 1000 جنيه

ADS
 

شيخ الأزهر: «هذا الأمر سخف ولا يليق»

شيخ-الأزهر-من-يحرم-تهنئة-المسيحيين-بأعيادهم-لا-يفقه-في-الإسلام-1640885804125_large
شيخ الأزهر
Native
Teads
الأربعاء، 20-04-2022 09:56 ص
نشرت صفحة جريدة صوت الأزهر عبر فيسبوك، تصريحات فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بشأن التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تهنئة شيخ الأزهر لقداسة لبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة.
وأكد الإمام الطيب أن التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام "سخف" لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.
وتساءل شيخ الأزهر عن المسلم الذي لا يطيق رؤية زميله المسيحي في العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين في المطاعم في نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين في نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضا ويمنع عنهم الطعام والشراب.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

بعد أن حذف الفيديوهات.. أول تعليق من «فاندام» على «رامز موفي ستار»

127-162238-ethio-tiger_350x200

فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

681c7f65-7868-43ac-a646-0e61cf03fb63

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب