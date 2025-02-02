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"شيخ الأزهر عارف وبقابله كده".. نهال عنبر تثير الجدل عن "التدين والحجاب"

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الأحد، 02-02-2025 10:04 ص

 

تحدّثت الفنانة نهال عنبر خلال استضافتها ببرنامج "مع نزار"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عن رأيها في فكرة تدين المرأة دون الحجاب، وهذا ما أحدث ضجة كبيرة لدى بعض المشاهدين.

وتفاعل الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الفنانة بشكل واسع وأثنوا على رقيها في الردّ وعدم وقوعها في فخ المذيع العراقي، إذ ردّت عليه قائلة: "التدين من غير حجاب ينفع، دي بقى ربنا اللي يحاسب، مش أنت، أنا شايفة انه ينفع، وأنا بقى مع شيخ الأزهر كدة زي ما أنا، وهو يعلم إني بصلي وبقرأ قرآن وأذكاري وتسبيحاتي والسنن بعملها".

وتابعت: "يعني أنا متدينة، ما بأذيش حد وما بضرش حد، بساعد الناس على قد ما أقدر، ممكن يبقى الحجاب ناقص دي حاجة ربنا اللي هيقولها مش احنا".

إلى ذلك، حذرت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، من شخص ينتحل شخصيتها ويتحدث باسمها لاستقطاب الشباب وإغرائهم بالمشاركة في الأعمال الفنية.

وكشفت أن هذا الشخص قام بتسجيل رقمه باسمها، مدعياً أنه يوفر فرص كاستنج ومشاركة في المسلسلات داخل مصر وخارجها، وهو أمر غير صحيح تماماً، مشيرة الى أنها تفاجأت من صديق أخبرها عن هذا الأمر، مما دفعها للتحذير من التعامل مع هذا الشخص، ومطالبة الجميع بالتنبيه عليه ونشر رقمه للتحذير منه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نهال عنبر كان مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، حنان سليمان وغيرهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر.

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