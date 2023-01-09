انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور كيس شيبسي بطعم ارجل الفراخ ما اثار الغضب
وانهالت التعليقات الساخرة على المنشورات التي عرضت منتجا جديدا لشركة شيبسي للصناعات الغذائية، عبارة عن كيس من البطاطس المقرمشة بطعم أرجل الفراخ.
حيث علق أحدهم قائلا: "وبـ8 جنيه كمان!، وعلق آخر قائلا: "والله حاجة تكسف مش عارف ايه اللي بيضحك بصراحة"
وأضاف آخر: "مبقتش حاجة تضحك حقيقي.. بقي موضوع مستفز.. في ناس ده أكلهم ومبيقولوش وأنك تتريق عليهم ده تعالي واستفزار.. كفاية إنهم مبيسألوش الناس وبيروحوا لبتاع الفراخ مكسوفين ويقولوا إنه للحيوانات اللي بيربوهم.. راعوا مشاعر الناس دي بجد".