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"شوقي" يكشف مفاجأة لأولياء الأمور بعد اعتراضهم على التعليم عن بعد

وزير التعليم
وزير التعليم
 
الأربعاء، 07-10-2020 12:11 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة تحاول جاهدة على استمرار التعليم في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن الحفاظ على الإجراءات الصحية وعدم وجود كثافات هو ما دفع الوزارة إلى التعليم عن بعد.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الوزاة تعكف حاليا على إنشاء قنوات تلفزيونية لكافة المناهج والصفوف، يقوم بالتدريس فيها أفضل المدرسين بأحدث الطرق، كما سيتم إعادة إذاعة الحلقات، بالإضافة إلى رفعها على الإنترنت ليكون بذلك التليفزيون بديلا عن الحضور إلى المدارس كأساس.

 

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