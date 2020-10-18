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"شوقي" يفجر مفاجأة للطلاب في نوفمبر المقبل

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"شوقي" يفجر مفاجأة للطلاب في نوفمبر المقبل

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
 
الأحد، 18-10-2020 08:35 م المصريون
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بث قناة تعليمية جديدة يتم بثها على تردد "نايل سات" ستخدم قطاع عريض من الطلاب بدءاً من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.
ومن جهه أخرى سيتم إطلاق قناة تعليمية أخرى موازية ستخدم الطلاب من الصف الأول الإبتدائي حتى الصف الثالث بالإضافة إلي المرحلة الثانوية العامة، وسيبدأ بث تلك القناة التعليمية منذ يوم 15 نوفمبر المقبل.
جدير بالذكر أنه تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، تم إطلاق قناة "مدرستنا" ، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.
وبدأ اليوم البث الرسمي لـ قناة مدرستنا التعليمية الجديدة ، ببث تحية العلم و السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية بإخراج مبتكر جديد يقدمه عدد من طلاب المدارس في مصر.
 

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