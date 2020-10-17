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"شوقي: غرف عزل بالمدارس للتعامل مع أي حالات يظهر عليها "كورونا"

المدارس
التعليم في مصر
 
السبت، 17-10-2020 12:12 ص المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن عن منصات كثيرة في العام الدراسي الجديد.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن هناك فرق متابعة للتأكد من التزام المدارس في العام الدراسي الجديد بالإجراءات الاحترازية، وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين للتعامل في حالة ظهور أي إصابات بكورونا.
وشدد وزير التعليم، على أن  كل المدارس بها غرف عزل للتعامل مع أى حالات قد يظهر عليها كورونا، مضيفا أن هناك كتالوج كامل لدى الإداريين للتعامل مع أى حالات كورونا.
وأكد أنه سيتم وضع تردد المحطات والمنصات الإلكترونية غدا، ونعد منظومة جديدة، ونستعد لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد.

 

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