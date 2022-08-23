«شورت وقميص شفاف».. نور عمرو دياب تتجاهل الانتقادات وتظهر بإطلالة جريئة

الثلاثاء، 23-08-2022
12:30 م
عادت نور ابنة الفنان عمرو دياب
، إلى إثارة الجدل مرة أخرى بإطلالة جريئة،
بعد أيام من إطلالتها "بدون بنطلون".
ونشرت نور، الصور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت:
"آخر واحد يظهر وجهي".
وظهرت نور بشورت
ضيق وقميص أبيض شفاف، وهو ما عرضها لانتقادات وهجوم من
البعض بسبب تعمدها إثارة الجدل واستعراض جسدها، حسب وصفهم.
وكانت نور ابنة الفنان عمرو دياب
، أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي،
بسبب إطلالتها العارية في جلسة تصوير جديدة.
ونشرت نور ابنة عمرو دياب
صورا جديدة على صفحتها الشخصية بموقع الصور
الشهير إنستجرام، وظهرت نور في الصور بملابس قصيرة للغاية.
وتسببت ملابس نور عمرو دياب
في هجوم وانتقاد البعض لها، بينما سخر آخرون من
ملابسها وعلق البعض بالقول " فين البنطلون؟"، وقال آخر ": انتي
نسيتي البنطلون فين".
وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب
وشيرين رضا بمليونير اوربي حيث سيكون حفل
اسطوري.
واثارت الفنانة شيرين رضا الجدل بعد تصريحتها في برنامج et عندما صرحت عن
زواج بنتها نور عمرو دياب
.
وأكدت بعدم تدخلها في
حياتها الشخصية وانها حرة في اختيارها دون ان تحدد موعد الزفاف علي الهواء.
ومن المعروف ان هناك قصة حب بين نور عمرو
دياب واحد الشباب البريطانين وتداول
متابعيها قصة حبها بمليونير اوربي . وكانت واصلت صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي خبر زفاف نور ابنة
عمرو دياب
وشيرين رضا بزفاف اسطوري من مليونير اوربي .