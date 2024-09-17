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شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

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الثلاثاء، 17-09-2024 01:16 م


شاركت الفنانة نسرين طافش صورجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات انستجرام.

وأثارت نسرين طافش الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية توب باللون الأسود الجرئ بصيحة الهاف ستوماك، مع شورت باللون الأسود يبرز أنوثتها.

كما انتعلت نسرين طافش حذاء أسود بكعب عالي يبرز أنوثتها بشكل ناعم، وتزينت بالمجوهرات اللافته، مرتدية عقد في الرقبة، مع الساعة اللافته في اليد.

وبرزت نسرين طافش جمالها بالمكياج الناعم، حيث وضعت اللون الأحمر الهادئ في الشفاه، مع القليل من البلاشر على الوجنتين، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة.

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