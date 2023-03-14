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شوبير يكشف مفاجأة تقلب الموازين في غرامة كهربا للزمالك

شوبير
شوبير
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الثلاثاء، 14-03-2023 01:49 م

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد يقلب الموازين في أزمة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي مع الزمالك، بشأن الغرامة المالية الصادرة بحقه قرار من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

 

وفرض الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، غرامة 2 مليون دولار على كهربا لصالح نادي الزمالك، إضافة لـ 5% كفائدة سنوية عن التأخير في السداد، ليصل إجمالي المبلغ المستحق على كهربا إلى 2.4 مليون دولار.

 

وحال تأخر كهربا عن الدفاع، سيتم إضافة 18% كفائدة من قيمة المبلغ المستحق على اللاعب، ما قد يصل بالغرامة إلى 3 ملايين دولار أو أكثر لصالح الزمالك.

 

ومنح “فيفا”، كهربا، مهلة 60 يومًا تنتهي في شهر أبريل المقبل، لدفع الغرامة لصالح الزمالك، قبل اتخاذ قرار بإيقافه عن ممارسة النشاط الكروي.

 

وقال الإعلامي أحمد شوبير: “تصريحات أمير مرتضى منصور الأخيرة بشأن وجود اتصالات لحل أزمة كهربا، وأن نادي الزمالك لا توجد لديه أية أزمة شخصية مع اللاعب، وتعتبر بادرة جيدة لإنهاء الأزمة”.

 

وأضاف: “نادي الزمالك فى حال إتمام اتفاق على حلول لإنهاء أزمة كهربا، سوف يحصل على مليون دولار مقدما ثم بقية الغرامة المالية على أقساط”.

 

وتابع: “هناك أزمة مالية داخل نادي الزمالك، وإنهاء أزمة كهربا يساهم فى حصول القلعة البيضاء على ملايين الجنيهات، كما أن الأمر يعود بالفائدة على اللاعب نفسه”.

 

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