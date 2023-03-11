السبت 11 مارس 2023
توقيت مصر 21:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جورج قرداحي مُرحبًا باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران: "وصلني حقي

هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم....تفاصيل

محمد صلاح يتسلح بسجل تهديفى مميز مع ليفربول أمام بورنموث.. إنفو جراف

الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية

خبر عاجل ... لمواطنين السعودية وإيران

سعر طائر الفنان أحمد العوضي في مسلسل «ضرب نار»

شوبير يكشف عقوبة كهربا ومدة إيقافه

شاهد لحظة انتحار طليقة فنان شهير في بث مباشر على الهواء

اليوم أول أيام إجراء قرعة الحج لعام 2023 ب5 محافظات

شاهد.. السيسي يبكي تأثرًا بكلمات الطفل ابن الشهيد محمد الأكشر

ADS
 

شوبير يكشف عقوبة كهربا ومدة إيقافه

364
كهربا
Native
Teads
السبت، 11-03-2023 03:06 م نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العقوبة التي اتخذتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق الأحمر قرر التقدم بتظلم حال إيقاف اللاعب

شوبير: كهربا سيتم إيقافه من 6 إلى 8 مباريات.. والأهلي سيتقدم بتظلم للجنة التظلمات وقال «شوبير» في حديثه عبر برنامج ملعب أون تايم، المذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس: «هناك قرار صدر بشأن كهربا، وعقوبة تم توقيعها عليه، وهناك ظرف مغلق تم إرساله من قبل لجنة الانضباط إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم»
وتابع: «هذا الظرف لم يفتح حتى الآن، لأن رئيس اتحاد الكرة جمال علام كان موجودا في المملكة العربية السعودية لحضور قرعة البطولة العربية»
 

إقرأ ايضا

download (1)

جورج قرداحي مُرحبًا باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران: "وصلني حقي

download

هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم....تفاصيل

20230306050736736

محمد صلاح يتسلح بسجل تهديفى مميز مع ليفربول أمام بورنموث

أخبار متعلقة

761009_0

انفعال الخطيب على سيد عبدالحفيظ.. شوبير يكشف ما حدث

1619696029370202302280833433343

اشتباك وشتائم خارجة بين سيد عبدالحفيظ وإداري الداخلية

download (1)

نبيل الحلفاوي يفتح النار علي كولر بعد هزيمة الأهلي

201804151256175617

اتحاد الكرة يكشف أمام القضاء السبب الحقيقي لعدم قيد الصفقات الجديدة للزمالك

20220104025324021

رضا عبدالعال يكشف خطأ كولر القاتل الذي تسبب في هزيمة الأهلي