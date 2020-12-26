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"شوبير" يفجر مفاجأة عن رحيل "فرجاني ساسي" من الزمالك​

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
 
السبت، 26-12-2020 04:32 م الطيب حسين
فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك بشأن مستقبل التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء.

وذكر عبر حسابه على "فيس بوك" نقلًا عن برنامج "ملعب أو تايم" أن ساسي من حقه الرحيل الشهر المقبل لأي نادي، ملقيا باللوم على عدم حسم ملفه منذ عام مضى.

وكتب: "مصر كلها عارفة إن فرجاني ساسي في يناير اللي جاي من حقه التوقيع لأي نادِ، طب الإدارة اللي رحلت حضرتك إنت مخلصتش قصة التجديد دي ليه من سنة فاتت! وده أهم لاعب عندك الفريق، لو مش هتهتم ببقاءه والتجديد ليه وتخلص كل مستحقاته وتنهي الأمر ده من بدري، حضرتك كنت بتعمل إيه؟!".

ولفت البعض إلى أن أيام "ساسي" مع الزمالك باتت قليلة، في ظل الأنباء التي ترشح من داخل النادي.



















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