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شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ صادم: غياب نجم جديد عن مباراة فيتا كلوب

شوبير
شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ صادم: غياب نجم جديد عن مباراة فيتا كلوب
 
السبت، 13-03-2021 07:45 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير نبأ صادما لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تغريدة: علي معلول قد يغيب عن رحلة الاهلي الي الكونغو للاصابه والاشعه التي اجراها امس تحدد مدة غيابه.
 

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