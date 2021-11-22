شوبير: مفاجآت بالجملة في نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل

الإثنين، 22-11-2021
10:11 ص
أعلن الاعلامي أحمد شوبير
عن مفاجآت في نادي الزمالك
، ولم يصرح بيها حتي
الان .
ونشر شوبير
من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :
" مفاجآت بالجمله الثلاثاء المقبل في
نادي الزمالك
" .
فيما رجحت مصادر عودة مرتض منصور إلى رئاسة نادي الزمالك
، بعد حكم القضاء
ببطلان قرار إقالة مجلسه.
وكشفت المصادر أن وزير الرياضة
وضع تفاهمات من اجل عودة مرتضى منصور
لرئاسة
النادي، وذلك مقابل عدم إثارة الجدل والهجوم على البعض وهو ما ساهم في عودة التشدد
الكروي وبث روح الكراهية بين الجماهير.
كانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس الأحد، تأجيل دعوى رئيس النادى
الأهلى محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
الأسبق، والتي
يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة ٢٨ نوفمبر
للاطلاع.
وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
الأسبق قام بسب وقذف مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس النادى
خلال مقطعى فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى
"فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادى الأهلى
ومجلس إدارته.