شهيرة تكشف عن تفاصيل رحيل زوجها الفنان محمود ياسين

شهيرة ومحمود ياسين

تعيش الفنانة القديرة شهيرة حالة من الأنهيار الشديد، فهي لا تستطيع إلتقاط أنفاسها، وقالت عن رحيل زوجها الفنان محمود ياسين "محمود لم يكن زوج فقط فهو حبيب عمري الذي بادلني اجمل قصة حب كنت اعيش بها حتى تلك اللحظة، حتى الان لم اصدق ما حدث، عشت معه أجمل ايام حياتي، وشاركته في كل مراحل حياته، لا أعرف كيف ستكون حياتي من بعده " .

وتابعت: "خلاص مش هشوفه تاني واقعد اتكلم معاه، ربنا يرحمه، مكنش عنده حاجة كان بس امراض الشيخوخة المعروفة ، حتى كنت بهزر معاه يوم 6 أكتوبر واقول له الرصاصة لسه في جييبك يا حبيبي، خلاص دلوقتي هو مش معايا، ربنا يرحمه كل الناس بتحبه".



