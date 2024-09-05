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شنق نفسه داخل المدينة الجامعية.. قرار عاجل من النيابة بشأن طالب طب القاهرة

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الخميس، 05-09-2024 11:03 ص

 

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة طالب طب في المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات بالجيزة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة طالب الطب المتوفى لبيان سبب الوفاة وتحديد توقيتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء اسرة الطالب المتوفى لسماع اقوالهم حول ملابسات العثور على جثته مشنوقا بحبل في ماسورة حديدية داخل غرفة السكن الجامعي.

وسادت حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتداول رواده منشورات نعي الفقيد عمر طلبة طالب بالفرقة الثالثة طب جامعة القاهرة وسط دعواتهم له بالرحمة حيث كتب بعضهم "طبيب الجنة ان شاء الله" مشيرين الى ان عمر كان من عائلة جميعها اطباء وانه كان متفوقا والجميع يتنبأ له بمستقبل باهر في الطب.

كان انهى طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة القاهرة حياته شنقا داخل المدينة الجامعية بالجيزة لمروره بأزمة نفسية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة بمنطقة الجيزة، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواثعة لفحص البلاغ.

انتقلت قوة امنية من قسم الجيزة برئاسة المقدم هشام فتحي رئيس المباحث الى المدينة الجامعية وتبين ان الجثة لطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب وتبين انه انهى حياته شنقا في ماسورة حديدية.

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن اسرة الطالب اتصلت به هاتفيا عدة مرات منذ أمس إلا أنه لم يجب على هاتفه فتوجه بعض افراد اسرته الى السكن الجامعي وتم العثور على جثته داخل غرفته معلقا من رقبته.

وأشارت أسرته إلى أنه يعاني من حالة نفسية سيئة ويتناول مهدئات بكثرة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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