نشرت الراقصة شمس، طليقة المغني الشعبي سعد الصغير، فيديو للأخير وهو يدعو لها من أمام الكعبة، وصور وهو يقبل قدمها بعد خلافهما الأخير.

وظهر الصغير في الفيديو الذي نشرته شمس وهو يدعو لها من أمام الكعبة بأن يفرج الله عليها ويخرجها من الكرب وتأخذ براءة لأنها تعرضت للظلم.

وعلقت المغربي على الفيديو قائلة: "إثبات واعتراف من الكذاب السايكو إني مظلومة من الشاذ جنسياً سعدية سعد الصغير بتاع الآثار والسلاح وباذن الله هاخد حقي في كل اللي قاله عليا.. يالا بينا بقى شير للدنيا كلها خلي الناس تعرف حقيقته".

كما شاركت الراقصة صورتين برفقة سعد الصغير أثناء تقبيله ليديها وقدميها، وعلقت قائلة: "الكذاب المريض قصدي المريضة سعدية سعد الصغير"

يذكر أن خلافا نشب مؤخرا بين سعد والراقصة شمس واتهمته الأخيرة بتهديده لها، وتعديه عليها بالضرب والإهانة وأجبرها على الإجهاض وعلى الإمضاء على ورق يثبت عدم تعرضه لها، فيما نفى الأخير ذلك وقال إنها تتهمه لأنه كان يرسل لها أموالًا وتوقف منذ فترة، كما علق على فيديو الدعاء لها والصور بأنه لم يكن في وعيه وقتها.



